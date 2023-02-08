Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 8 февраля 2023Мир

Президент Турции назвал актуальное число погибших и раненых при землетрясении

Президент Турции Эрдоган сообщил, что при землетрясении погибли 8574 человека

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Из-за последствий землетрясения в Турции, которое произошло в ночь на 7 февраля, погибли 8574 человека, ранены 49133 человека. Актуальное число жертв и пострадавших назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге, сообщило агентство Reuters.

«По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49133. 6444 здания оказались разрушены», — заявил турецкий лидер.

Ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил о необходимости наказать за халатность причастных к обрушению домов в результате землетрясения. «Те, кто проявил халатность в обрушившихся зданиях, будут привлечены к ответственности. Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения», — сказал он.

6 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Уточняется, что первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, его магнитуда составила 7,8. Суммарное количество погибших уже достигло 10 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США
Великобритания расширила список санкций против России
Безработный россиянин несколько месяцев насиловал 12-летнюю соседку
Взрыв ноутбука в пассажирском самолете привел к госпитализации четырех стюардесс
Вице-премьер Италии отказался смотреть и слушать Зеленского
Воспоминания Ивана Урганта о матери тронули пользователей сети
VK наградила победителей чемпионата по программированию VK Cup
Число погибших из-за взрыва в пятиэтажке под Тулой снова увеличилось
Эрдоган назвал сроки устранения последствий землетрясения
Президент Турции назвал актуальное число погибших и раненых при землетрясении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.