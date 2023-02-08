Президент Турции назвал актуальное число погибших и раненых при землетрясении

Президент Турции Эрдоган сообщил, что при землетрясении погибли 8574 человека

Из-за последствий землетрясения в Турции, которое произошло в ночь на 7 февраля, погибли 8574 человека, ранены 49133 человека. Актуальное число жертв и пострадавших назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге, сообщило агентство Reuters.

«По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49133. 6444 здания оказались разрушены», — заявил турецкий лидер.

Ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил о необходимости наказать за халатность причастных к обрушению домов в результате землетрясения. «Те, кто проявил халатность в обрушившихся зданиях, будут привлечены к ответственности. Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения», — сказал он.

6 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Уточняется, что первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, его магнитуда составила 7,8. Суммарное количество погибших уже достигло 10 тысяч человек.

