В Турции пригрозили наказать причастных к обрушению домов

Глава Минюста Турции Боздаг пригрозил наказать за халатность причастных к обрушению домов

Необходимо наказать за халатность причастных к обрушению домов в результате землетрясения, пригрозил глава Минюста Турции Бекир Боздаг. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, кто проявил халатность в обрушившихся зданиях, будут привлечены к ответственности. Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения», — сказал он.

6 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Уточняется, что первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля, его магнитуда составила 7,8.

Известно, что при землетрясении погибли более семи тысяч человек, более 40 тысяч ранены.