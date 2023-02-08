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11:44, 8 февраля 2023Мир

Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7100 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Serdar Ozsoy / Globallookpress.com

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 7108 человек. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее телеканал TRT Haber со ссылкой на службу сообщал о 6234 погибших и 37 011 пострадавших в результате землетрясения 6 февраля.

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6 февраля 2023

До этого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Турецкий лидер сообщил об этом в Twitter.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Глеб Бажуткин
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