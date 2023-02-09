Подсчитан возможный ущерб от землетрясений в Турции

Fitch: размер ущерба от землетрясений в Турции может достигнуть 4 миллиардов долларов

Экономический ущерб от землетрясений в Турции превысит два миллиарда долларов и может достигнуть суммы в четыре миллиарда долларов и выше. Такую оценку представило рейтинговое агентство Fitch.

Вместе с тем, согласно подсчетам, застрахованные убытки составят около одного миллиарда долларов. Большая их часть будет покрыта за счет перестраховочных компаний. Агентство отмечает, что в контексте мирового рынка выплаченная перестраховщиками сумма будет незначительной.

Сумма страхового покрытия ущерба в большинстве пострадавших районов Турции и Сирии, скорее всего, будет небольшой. Агентство подчеркивает, что страхование от землетрясений технически является обязательным в Турции, однако на практике часто не используется. В результате многие жилые дома оказываются незастрахованными, особенно в районах с низкими доходами домохозяйств.

По оценкам Геологической службы США, которые ранее приводили «Ведомости», потери от землетрясений в Турции могут составить около двух процентов ВВП. Сильнее всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении выросло до 14 014 человек. На данный момент помощь и материальную поддержу пострадавшим уже оказали более 60 стран.