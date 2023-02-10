Путин поручил производить больше деревянных домов

Президент России Путин поручил расширить мощности по производству деревянных домов

В России должно производиться больше деревянных домов, заявил президент страны Владимир Путин. Поручение нарастить необходимые мощности он дал на совещании по развитию лесопромышленности, пишет ТАСС.

«Деревянное домостроение охватывает всю цепочку — от заготовки древесины до сдачи готового дома. Нам нужно, безусловно, расширить соответствующие мощности», — отметил Путин.

Правительству предписано подготовить набор конкретных мер, которые должны позволить поддержать промышленный выпуск деревянных домокомплектов.

В России также начинают развивать строительство многоэтажных деревянных домов, что предусмотрено дорожной картой деревянного домостроения до 2024 года, принятой летом 2022 года. Согласно ей, ведомства должны подготовить проекты общественных зданий и жилых домов высотой от 3 до 12 этажей. Конструкции планируют построить из перекрестно клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона.