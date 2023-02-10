Квартиры в Москве стали стоить больше

«Авито Недвижимость»: квартиры в Москве подорожали за год на 7,3 процента

К январю 2023 года в Москве выросла средняя стоимость квартиры. Об этом сообщают специалисты «Авито Недвижимости», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Относительно января 2022 года стоимость квартиры в столице выросла на 7,3 процента, до 12,5 миллиона рублей. При этом квадратный метр стал стоить дешевле — показатель упал на 1,3 процента. В первом месяце 2023 года однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно было в среднем приобрести за 10,2 миллиона рублей, трехкомнатную — за 23 миллиона рублей.

Что касается спроса на вторичное жилье Москвы, то с декабря 2022 года он вырос на девять процентов. При этом годовая динамика достигла 25 процентов. Чаще всего жителей столицы интересовала покупка «двушек» — доля оставила 37 процентов. Однокомнатными интересовались 30 процентов, трехкомнатными — 15 процентов.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что больше всего стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Москве за 2022 год снизилась в Сокольниках, а самыми дешевыми районами cтолицы стали Молжаниновский и Северное Медведково.