Дрейка вызвали в суд по делу об убийстве XXXTentacion

Дрейка обязали явиться в суд по делу об убийстве XXXTentacion из-за публикации в соцсети

Канадского рэпера Дрейка обязали явиться в суд по делу об убийстве XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), которое произошло в 2018 году. Об этом пишет Complex.

Защита одного из обвиняемых в убийстве рэпера потребовала вызвать Дрейка для дачи показаний. С ними у XXXTentacion был конфликт на музыкальной почве. Решение привлечь исполнителя связано с публикацией, которая однажды появилась в соцсетях погибшего рэпера: «Если кто-то попытается меня убить — это будет Дрейк». Затем музыкант заявил, что его взломали. Он был убит четыре месяца спустя в возрасте 20 лет.

Дата слушания назначена на 24 февраля, Дрейк подключится при помощи Zoom.

Ранее Роберт Аллен, один из четырех обвиняемых в убийстве XXXTentacion, рассказал о событиях, предшествовавших преступлению. Аллен признал себя виновным по обвинению в убийстве рэпера в августе 2022 года и согласился дать показания против других подсудимых. По словам мужчины, он не решался совершить нападение и призывал соучастников — Майкла Боутрайта, Дедрика Уильямса и Трейвона Ньюсома — отказаться от плана.

О смерти рэпера стало известно 18 июня 2018 года. Двое вооруженных людей напали на музыканта, когда он находился в своей машине. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.