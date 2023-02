Обвиняемый в убийстве XXXTentacion рассказал о событиях перед преступлением

Один из обвиняемых в убийстве XXXTentacion рассказал о попытке отговорить сообщников

Роберт Аллен, один из четырех человек, обвиненных в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), рассказал о событиях, предшествующих преступлению. Об этом сообщает Complex.

Аллен признал себя виновным по обвинению в убийстве рэпера в августе 2022 года и согласился дать показания против других подсудимых. По словам мужчины, он не решался совершить нападение, и призывал соучастников — Майкла Боутрайта, Дедрика Уильямса и Трейвона Ньюсома — отказаться от плана.

Обвиняемый рассказал, что он, Боутрайт, Ньюсом и Уильямс были вместе, когда последний заметил, что XXXTentacion находится в магазине. На это также указывала машина артиста, припаркованная рядом. Аллен заявил, что позже он сказал сообщникам, что не считает «хорошей идеей» грабить рэпера, поскольку он был обеспокоен камерами наблюдения.

В 2022 году на стриминговом сервисе Hulu вышел фильм «Посмотри на меня: XXXTentacion» (Look at Me: XXXTentacion), раскрывающий ранее неизвестные подробности жизни и смерти 20-летнего флоридского рэпера.

О смерти рэпера стало известно 18 июня 2018 года. В то время, пока музыкант находился в своей машине, двое вооруженных людей напали на него. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.