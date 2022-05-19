Опубликован трейлер документального фильма про убитого рэпера XXXTentacion

Стриминговый сервис Hulu обнародовал трейлер фильма про убитого рэпера XXXTentacion

Стриминговый сервис Hulu обнародовал в сети трейлер документального фильма про убитого в 2018 году рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой). Ролик опубликовали на YouTube-канале платформы.

Режиссером картины под названием «Взгляни на меня: XXXTentacion» выступил Сабах Фолаян, ранее работавший над документальным проектом, посвященным жизни афроамериканцев.

Фильм расскажет о жизни погибшего артиста, его проблемах с законом, и психических расстройствах. В проект будут включены архивные кадры с рэпером, а также отрывки из интервью с его близкими, в том числе с матерью исполнителя. Именно она подтвердит, что ее сын страдал биполярным расстройством и жаловался на «голоса в голове».

«Я помню, как он сказал мне: "Я делаю музыку для сломанных людей, для тех, кто чувствует себя так же, как и я"», — рассказал один из близких друзей XXXTentacion в трейлере фильма.

Проект выйдет на экраны 26 мая. В описании к нему сказано, что режиссер постарался передать «чувствительное изображение артиста, чьи акты насилия, необузданный музыкальный талант и открытая борьба с психическими проблемами оставили неизгладимый след на его поколении».

О смерти 20-летнего рэпера стало известно 18 июня 2018 года. В то время пока музыкант находился в своей машине, двое вооруженных людей напали на него. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.