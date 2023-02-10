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07:48, 10 февраля 2023Россия

Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Ученый Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет

Фото: Сертач Каяр / РИА Новости

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Виноградов, в последние четыре года сейсмическая активность на планете понижена. «А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего», — отметил он, добавив, что из-за этого увеличится количество землетрясений.

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Марина Совина
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