Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Ученый Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Виноградов, в последние четыре года сейсмическая активность на планете понижена. «А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего», — отметил он, добавив, что из-за этого увеличится количество землетрясений.