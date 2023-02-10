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00:19, 10 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Emilie Madi / Reuters

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тысяч человек. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает РИА Новости.

Как рассказал Октай, на данный момент известно о 17 674 погибших, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека, добавил он.

Вице-президент добавил, что в пострадавшие турецкие провинции возобновлена подача газа и электричества. Однако в некоторых местах их нет из-за мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек. Днем 9 февраля стало известно о 16 тысячах погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

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Марина Совина
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