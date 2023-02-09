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21:34, 9 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17134
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек. Об этом сообщает национальное управление по ликвидации стихийных бедствий, передает РИА Новости.

На данный момент точное число погибших — 17 134, раненых — 70 347.

Днем 9 февраля сообщалось о 16 тысячах погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

Турция приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран. В результате к поисково-спасательным операциям присоединились 6,5 тысячи иностранных спасателей. В стране до 12 февраля объявлен общенациональный траур.

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Марина Совина
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