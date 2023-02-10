Федук раскритиковал новый трек Элджея и обматерил рэпера

Федук раскритиковал новый трек Элджея Harakiri и обматерил рэп-исполнителя

Российский хип-хоп-исполнитель Федук раскритиковал новый трек рэпера Элджея и обматерил артиста. Своим мнением исполнитель поделился в комментариях к публикации в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), в которой Элджей сообщил о выходе нового трека.

Артист сообщил о выпуске композиции под названием Harakiri, написав: «Путь сильной личности — это череда перерождений. Чтобы сделать что-то великое и новое, иногда нужно убить себя старого».

Под постом Федук написал комментарий, в котором обозвал рэпера и призвал его не использовать чужое творчество. «Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал рэп-исполнитель. О том, какой именно куплет Федук имел в виду, пока неизвестно.

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