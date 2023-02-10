Пожилая женщина погибла из-за брошенной в шутку петарды

Independent: в Великобритании пожилая женщина погибла из-за шутки с петардой

В британском городе Лезерхед, графство Суррей, пожилая женщина погибла из-за петарды, которую подросток в шутку бросил в ее почтовый ящик. Об этом сообщает Independent.

21 октября 2021 года 18-летний Каи Купер вместе со своим младшим приятелем, которому сейчас 17 лет, купили в магазине фейерверки. «Я хочу что-нибудь, что быстро взорвется и высоко взлетит», — сказал Купер продавцу. Он оплатил петарды, а затем приобрел две зажигалки.

Юноши запустили несколько фейерверков на улице возле ресторана и паба, взрывали петарды рядом с автомобилями и даже бросали их в направлении испуганных прохожих. «Они действовали сообща, — рассказала во время суда прокурор Хайди Стоунклифф. — Каи передавал своему другу фейерверки, прежде чем они поджигали их. Каи подстегивал друга к этим действиям».

В конце концов подростки оказались у дома, где жила 88-летняя Джозефина Смит. В этот момент она спала. 17-летний юноша взял петарду, перебежал через дорогу и бросил подожженную петарду в почтовый ящик пенсионерки. Вскоре раздались два взрыва, после чего дом загорелся.

К моменту прибытия пожарных дом был заполнен дымом. Смит нашли мертвой в спальне на втором этаже. Врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно. Купер и его друг сбежали с места происшествия.

Во время суда присяжные столкнулись с единственной проблемой: им предстояло решить, вменять ли Куперу привлечение младшего друга к совершению преступления. По словам девушки Купера, он смеялся, когда его младший друг перебегал через дорогу к дому Смит. «Она считает, что 17-летний юноша не положил бы петарду в дом, если бы Каи не предложил этого сделать», — заявила Стоунклифф.

Купер отрицает вменяемый ему поджог и убийство. Суд продолжается.

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