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13:09, 10 февраля 2023Экономика

Главу ФТС России освободили от должности

Булавина освободили с поста главы ФТС в связи с достижением 70 лет, врио назначен Давыдов

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

В соответствующем распоряжении сказано, что Булавин снят с поста в связи с достижением 70 лет. Он возглавлял службу 6,5 года, с июля 2016-го.

Временно исполняющим обязанности (врио) руководителя службы назначен Руслан Давыдов, с 2017 года занимавший пост первого заместителя главы ФТС и проработавший в таможенных органах в общей сложности более 15 лет. Известно, что он курировал, в частности, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

1 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России в связи с истечением контракта и переходом на новую работу. Позже выяснилось, что Аверьянов займет должность помощника председателя партии «Единая Россия».

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Варвара Кошечкина
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