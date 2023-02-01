Путин освободил Аверьянова с должности замсекретаря Совбеза России

Президент Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова с должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В самом секретариате Совбеза сообщили РИА Новости, что Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением контракта и переходом на новую работу. Госслужащему исполнилось 72 года, предельный возраст госслужбы в России составляет 65 лет, а для некоторых должностей — 70 лет.

Юрий Аверьянов — генерал-лейтенант запаса, действительный государственный советник первого класса. Пост замсекретаря Совбеза он занимал с 2013 года. С 2006 по 2012 годы он являлся помощником секретарей Совбеза — Игоря Иванова, Валентина Соболева, а затем и Николая Патрушева.

20 января Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза. 26 октября 2022 года в 43-м номере газеты «Аргументы и факты» была опубликована статья Павлова, где он заявил, что власть имущие в Киеве превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей». Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводил и любавичский хасидизм.