Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Путин освободил от должности помощника Патрушева Алексея Павлова

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

26 октября 2022 года в 43-м номере газеты «Аргументы и факты» была опубликована статья Павлова, где он заявил, что власть имущие в Киеве превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».

Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводит и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Позднее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника. Он также отметил, что взгляды Павлова на хасидов не отражают взглядов России в целом и Совбеза в частности.