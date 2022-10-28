Патрушев принес извинения за слова своего помощника о хасидах

Секретарь Совбеза Патрушев извинился за слова своего помощника Павлова о хасидах как секте

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника Алексея Павлова о любавичских хасидах как секте. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Патрушева, взгляды Павлова на хасидов не отражают взглядов Российской Федерации в целом и Совета безопасности России в частности. Кроме того, он добавил, что с Павловым «проведена работа».

«В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ (...) Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания», — приводит «Интерфакс» текст письма Патрушева, поступившего в редакцию.

Ранее главный раввин России Берл Лазар назвал оскорбительной и опасной статью помощника Патрушева. Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал Следственный комитет и прокуратуру проверить эту статью.

Статья Алексея Павлова была опубликована в 43-м номере газеты «Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В ней помощник Патрушева заявил, что власть имущие в Киеве превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».

Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводит и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Павлов заявил, что главным жизненным принципом любавичских хасидов якобы «является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».