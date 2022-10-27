Главный раввин России назвал оскорбительной и опасной статью помощника Патрушева

Главный раввин России Лазар заявил, что статья помощника Патрушева оскорбительна и опасна

Статья помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексея Павлова «Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы» оскорбительна и опасна. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар. Его слова приводит портал «Лехаим».

По мнению главного раввина страны, содержание статьи помощника Патрушева является антисемитским бредом, который можно было бы проигнорировать, если бы не занимаемый им пост.

«Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», — призвал Берл Лазар.

Он отметил, что заявления Павлова о «сектантстве» любавичских хасидов являются неприемлемыми, так как они представляют легитимную ветвь иудаизма.

Статья Алексея Павлова была опубликована в 43 номере газеты «Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В ней помощник Патрушева заявил, что власть имущие в Киеве первыми превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».

Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводит и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Павлов заявил, что главным жизненным принципом любавичских хасидов якобы «является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».