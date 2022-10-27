Еврейский конгресс призвал проверить статью помощника Патрушева

Российский еврейский конгресс призвал прокуратуру проверить статью помощника Патрушева

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал Следственный комитет и прокуратуру проверить статью помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексея Павлова о любавичских хасидах — одном из течений в иудаизме. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале РЕК.

«Подобные заявления, которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам, Российский еврейский конгресс считает неприемлемыми и опасными, особенно когда они принадлежат официальному лицу и опубликованы в крупном федеральном СМИ», — сказано в тексте.

По мнению РЕК, публикация может привести к возбуждению ненависти и вражды, а также унижению человеческого достоинства, в связи с чем ее стоит проверить в соответствии со статьями административного и уголовного кодекса.

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что статья Павлова «Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы» оскорбительна и опасна. По его утверждению, содержание статьи помощника Патрушева является «вульгарным антисемитским бредом», который можно было бы проигнорировать, если бы не занимаемый им пост.

Статья Алексея Павлова была опубликована в 43 номере газеты «Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В ней помощник Патрушева заявил, что власть имущие в Киеве первыми превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».

Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводит и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Павлов заявил, что главным жизненным принципом любавичских хасидов якобы «является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».