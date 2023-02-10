Зеленский обсудил с премьером Чехии поставки генераторов Украине

Премьер Чехии Фиала и президент Украины Зеленский обсудили поставку генераторов Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили поставки Киеву генераторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разговор политиков состоялся в Брюсселе на полях саммита Евросоюза. В частности, они обсудили поставку на Украину из Чехии оборудования для производства электроэнергии. Чешский премьер подчеркнул, что Прага продолжит оказывать Киеву помощь, включая военную, а также поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Помимо этого Зеленский и Фиала затронули вопросы, касающиеся перспективы приема Украины в ЕС, в том числе возможное участие Киева в некоторых программах ЕС. Премьер-министр Чехии отметил, что «дверь в Евросоюз открыта, и Украина делает решительные шаги вперед».

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что в будущем Украина должна входить в состав НАТО и Евросоюза.