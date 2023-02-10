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12:17, 10 февраля 2023Ценности

Врач раскрыла действенный способ избавиться от жира на животе и боках

Врач Ольга Чиркова: избавиться от жира на животе и боках помогут сон и правильное питание

Фото: Franco DeBartolo / Unsplash

Терапевт Ольга Чиркова раскрыла действенный способ избавиться от жира на животе и боках. Комментарий эксперта приводит News.ru.

По словам врача, для борьбы с отложениями в данных областях недостаточно качать пресс или выполнять наклоны. Привести фигуру в порядок поможет комплексный подход, отметила специалистка. В первую очередь следует перейти на правильное питание, исключив из рациона быстрые углеводы, трансжиры, соленья и копчености. В то же время собеседница призвала употреблять больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых и следить за калориями.

«Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон», — порекомендовала Чиркова.

В январе врач-диетолог Наталья Комова назвала продукт, который помогает избавиться от избыточного веса. Для борьбы с висцеральным жиром, который накапливается в области живота, эксперт посоветовала чаще пить кофе.

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Алина Гостева
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