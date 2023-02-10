Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 10 февраля 2023Силовые структуры

Экс-главе российской колонии дали десять лет за миллионную взятку от жены убийцы

Экс-начальника калужской ИК-4 осудили на 10 лет за взятку в 1,2 млн рублей от жены убийцы

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.co

В Калужской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего начальника ИК-4 УФСИН России по региону за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Калужской области Искрина Басулина.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания подполковника внутренней службы и запретили восемь лет занимать должности в правоохранительных органах.

Экс-главу российской колонии поймали на получении взятки и возбудили дело по соответствующей статье УК РФ. Он был уволен из уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, начальник исправительной колонии с февраля по сентябрь 2021 года получил 1,2 миллиона рублей от жены осужденного за убийство мужчины, который отбывал там наказание. За взятку женщина пыталась добиться облегчения условий содержания супругу и смягчения наказания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
В доме в центре Москвы рухнул потолок
Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО
Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт
В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар
Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»
В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска
Решение России взвинтило мировые цены на нефть
Названы способы приучить детей к экологичному образу жизни
Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.