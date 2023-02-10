Экс-главе российской колонии дали десять лет за миллионную взятку от жены убийцы

Экс-начальника калужской ИК-4 осудили на 10 лет за взятку в 1,2 млн рублей от жены убийцы

В Калужской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего начальника ИК-4 УФСИН России по региону за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Калужской области Искрина Басулина.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания подполковника внутренней службы и запретили восемь лет занимать должности в правоохранительных органах.

Экс-главу российской колонии поймали на получении взятки и возбудили дело по соответствующей статье УК РФ. Он был уволен из уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, начальник исправительной колонии с февраля по сентябрь 2021 года получил 1,2 миллиона рублей от жены осужденного за убийство мужчины, который отбывал там наказание. За взятку женщина пыталась добиться облегчения условий содержания супругу и смягчения наказания.

