GT: Европа втянет себя в украинский конфликт, если передаст Киеву истребители

Европейские страны рискуют втянуть себя в украинский конфликт, если передадут Киеву истребители. О последствиях помощи Украине предупредили эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times (GT).

По мнению аналитиков, если страны Европы предоставят Украине истребители, то это не только вызовет сильную реакцию со стороны России, но и втянет в кризис еще больше стран и обострит ситуацию в мире.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин допустил, что Лондон первым отправит Киеву истребители и в результате изменит ситуацию на поле боя. «Требуется время, чтобы обучить украинских пилотов полетам на истребителях НАТО. Это означает, что, вполне вероятно, что солдаты НАТО будут летать на реактивных самолетах и окажутся вовлечены в украинский кризис», — поделился мнением аналитик. Он добавил, что истребители НАТО вряд ли будут размещены на Украине, их базой могут стать соседние страны, которые тоже будут втянуты в конфликт.

Младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун считает, что западные страны участвуют в соревновании по накачке Украины оружием. «Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Киеву военную технику и продемонстрировать свое дипломатическое влияние», — добавил он.

Ранее китайский эксперт Цуй Хунцзян оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС). По его мнению, ФРГ и Франция вряд ли поддержат вхождение Украины в ЕС из-за страха перед Россией.