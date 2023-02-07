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19:22, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз

GT: ФРГ и Франция вряд ли поддержат вступление Украины в Евросоюз из страха перед Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

ФРГ и Франция вряд ли поддержат вступление Украины в Евросоюз из-за страха перед Россией. Перспективы вступления Украины в ЕС таким образом оценил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян в статье для Global Times (GT).

«Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на февральский саммит Евросоюза явно направлено на то, чтобы успокоить Украину после того, как предыдущие бесплодные переговоры разрушили надежду на быстрое членство в ЕС», — отметил он.

По мнению аналитика, Зеленский воспользуется февральским саммитом как сценой для своего политического шоу. «Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли будет подыгрывать ему, опасаясь вызвать раздражение России и потерять пространство для маневра», — подчеркнул он.

27 лидеров стран Евросоюза встретятся в Брюсселе 9-10 февраля на саммите, в ходе которого планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США. Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс 6 февраля подтвердил приглашение Зеленского на саммит.

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Денис Савосин
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