Евросовет подтвердил приглашение Зеленского на саммит в Брюссель

Представитель главы Евросовета Лейтс подтвердил приглашение Зеленского на саммит ЕС

Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров Евросоюза (ЕС), который состоится 9-10 февраля в Брюсселе. Об этом он написал в Twitter.

«Председатель Европейского совета пригласил президента Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите ЕС в Брюсселе», — сообщил Лейтс. В то же время он добавил, что дополнительной информации предоставлено не будет из соображений безопасности.

Ранее о возможном визите Зеленского в Брюссель сообщили Belga и Financial Times. В ходе встречи планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США. Отмечается, что это будет первый визит украинского президента в Брюссель после начала российской спецоперации.