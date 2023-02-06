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22:41, 6 февраля 2023Мир

Евросовет подтвердил приглашение Зеленского на саммит в Брюссель

Представитель главы Евросовета Лейтс подтвердил приглашение Зеленского на саммит ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров Евросоюза (ЕС), который состоится 9-10 февраля в Брюсселе. Об этом он написал в Twitter.

«Председатель Европейского совета пригласил президента Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите ЕС в Брюсселе», — сообщил Лейтс. В то же время он добавил, что дополнительной информации предоставлено не будет из соображений безопасности.

Ранее о возможном визите Зеленского в Брюссель сообщили Belga и Financial Times. В ходе встречи планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США. Отмечается, что это будет первый визит украинского президента в Брюссель после начала российской спецоперации.

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Марина Совина
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