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10:39, 10 февраля 2023Силовые структуры

МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

МВД: в Петербурге задержан подозреваемый в похищении экс-депутата ГД Горячева в 1997 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли дело о похищении бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, которого увезли насильно в 1997 году и с тех пор он исчез. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в совершении преступления. По ее словам, он причастен к похищению политика, который впоследствии был убит.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. С тех пор о судьбе экс-депутата ничего не известно. Выдвигалась версия, что похищение могло быть связано с его долгами.

Горячев был избран депутатом Госдумы в 1993 году, был членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Выборы в парламент второго созыва он проиграл.

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Любовь Ширижик
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