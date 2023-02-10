Раскрыты подробности похищения и убийства в 1997 году бывшего депутата Госдумы

Авторитет Кулибаба связан с похищением и убийством в 1997 году экс-депутата ГД Горячева

Начало событий в новости МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

В Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к похищению и убийству в 1997 году бывшего депутата Госдумы Марка Горячева задержан Николай Поляков, которого правоохранители считают соратником криминального авторитета Владимира Кулибабы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На допросе Поляков рассказал об обстоятельствах расправы над одним из самых богатых людей России эпохи 1990-х. 4 марта 1997 года Горячева похитили у Торжковского рынка. Его насильно усадили в бронированный автомобиль Mercedes, принадлежащий Кулибабе, за рулем находился сам Поляков. Похищенного увезли в коттедж, расположенный в 150 километрах от Петербурга, и там в бане задушили.

После убийства у жертвы отрезали руки и голову, чтобы осложнить опознание тела, останки на снегоходе отвезли на Финский залив и утопили.

Летом того же года обезглавленное тело нашли, но не опознали.

В настоящее время из шести участников расправы над Горячевым живы трое. Кулибаба находится под арестом по обвинению в нескольких убийствах, бывший помощник замглавы МВД России Дмитрий Скворцов в розыске за убийства и похищения, а также Поляков.

Ранее 10 февраля стало известно, что МВД раскрыло похищение и убийство Горячева спустя 26 лет.