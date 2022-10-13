СКР возбудил дело о покушении на убийство при криминальном переделе сфер влияния

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство при переделе сфер влияния в 1993 году

В Петербурге следователи возбудили дело о покушении на убийство почти 30-летней давности. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

О преступлении стало известно во время расследования дела о двойном убийстве, совершенном в августе 1993 года. Тогда во дворе дома № 16 на улице Фрунзе группа мужчин, прятавшаяся в кустах в сквере, открыла стрельбу из автоматов по автомобилю, в котором находились три человека. В частности, как уточнялось ранее, в ней сидели сотрудник правоохранительных органов Кирилл Угольников и предприниматель Игорь Савин, известный в криминальных кругах как Кувалда. Двое пассажиров скончались на месте, а еще одному мужчине удалось спрятаться от нападавших. Как считают следователи, мотивом убийства был передел сфер влияния в преступной группировке.

Позже выяснилось, что к преступлению были причастны экс-глава региональной Федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба, директор компании «Восход Нева» Владимир Карпинский, глава компании «Мейджик Меню» Анатолий Мотыль и находящийся в розыске Марат Аристов.

В декабре прошлого года Кулибабу задержали и позже арестовали. Вину он отрицает.