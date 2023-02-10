Россиянин пойдет под суд за истязания беременной девушки

В Красноярске 31-летний россиянин пойдет под суд за лишение свободы и истязание девушки

В Красноярске 31-летний россиянин пойдет под суд за истязания, незаконное лишение свободы и угрозы убийство в отношении 22-летней беременной девушки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый и его жертва познакомились летом 2022 года в социальных сетях. Осенью, когда девушка забеременела, злоумышленник стал регулярно избивать ее. В один из дней он устроил провокацию и под вымышленным именем написал ей предложение о встрече. Та, понимая по стилю написания, кто ей пишет, решила подыграть и ответила согласием.

Обвиняемый встретил ее возле дома. Угрожая ножом, он схватил ее за шею и завел в квартиру знакомого, где подверг различным истязаниям. В частности, он угрожал убийством, облил антисептическим средством и состриг волосы. После обращение жертвы в правоохранительные органы, злоумышленника задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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