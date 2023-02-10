Автор статьи о «Северных потоках» отказался от выступления в Госдуме

Журналист Херш отказался от выступления в Госдуме, заявив, что не занимается политикой

Автор статьи о «Северных потоках», публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш отказался выступать в Госдуме, заявив, что не занимается политикой. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выступить в Госдуме к журналисту обратился депутат Султан Хамзаев. «Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — объяснил свой отказ Херш.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки. Журналист заявил, что инициатором разработки плана был советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.