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00:32, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Автор статьи о «Северных потоках» отказался от выступления в Госдуме

Журналист Херш отказался от выступления в Госдуме, заявив, что не занимается политикой
СюжетВзрывы в США:
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Автор статьи о «Северных потоках», публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш отказался выступать в Госдуме, заявив, что не занимается политикой. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выступить в Госдуме к журналисту обратился депутат Султан Хамзаев. «Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — объяснил свой отказ Херш.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки. Журналист заявил, что инициатором разработки плана был советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Варвара Кузьмина
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