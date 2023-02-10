Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны сообщило о 14 сбитых снарядах РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Об этом в пятницу, 10 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что снаряды были сбиты в районе села Добролюбовка в Харьковской области, в районе Червоной Дибровы и сел Жовтневое и Голиково в Луганской народной республике (ЛНР), в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР) и в Новопрокофьевке Запорожской области.

Там же были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).