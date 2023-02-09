Российские военные уничтожили гаубицу «МСТА-Б» и минометы ВСУ под Херсоном

МО РФ заявило об уничтожении гаубицы «МСТА-Б» и трех минометов ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие на херсонском направлении уничтожили гаубицу «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам в четверг, 9 февраля, официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в районах херсонских населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка были поражены четыре склада боеприпасов противника.

5 февраля российское ведомство докладывало об уничтожении гаубиц Д-30 и «Акация» на херсонском направлении в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.

Тогда же ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по живой силе противника и военной технике в 142 районах.

28 января Минобороны сообщало, что на купянском направлении российские военные уничтожили 25 бойцов ВСУ, гаубицу и систему М-777.

