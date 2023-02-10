Япония передала Украине телевещательное оборудование

Власти Японии передали Украине мобильные ретрансляционные станции

Власти Японии передали украинской стороне вещательное и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Нами были передано несколько мобильных ретрансляционных станций», — уточнил он. Глава японского МИД подчеркнул, что системы телевизионного вещания на Украине за прошедший год серьезно пострадали в результате боевых действий.

Кроме того, правительство Японии приняло поправки к законодательству, позволяющие использовать государственные облигации для финансирования фондов поддержки Украины, организованных Группой Всемирного Банка. По данным местных СМИ, Токио намерен использовать государственные облигации на сумму в 685 миллиард иен (около 5,1 миллиардов долларов) для финансирования соответствующего фонда, который будет работать в рамках Международного банка реконструкции и развития.

Ранее кабмин Японии выделил Украине грант на 170 миллионов долларов для восстановления критически важной инфраструктуры. Ожидается, что данные средства пойдут на закупку японских товаров и услуг для восстановления Украины.