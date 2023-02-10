Киев сообщил о возвращении 61 тела погибшего военного ВСУ

Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении 61 тела погибшего военного ВСУ

Киев вернул тела 61 военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции республики.

«Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права», — сказано в сообщении властей. Других подробностей ведомство не приводит.

Согласно заявлению, с начала работы офиса уполномоченного по пропавшим без вести Украина вернула тела 888 погибших военнослужащих ВСУ.

Ранее глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о возвращении 116 украинских военных при обмене пленными с Россией. Уточняется, что среди них два офицера и 114 рядовых и сержантов. По его словам, также Киев вернул тела воевавших на стороне Украины погибших иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

