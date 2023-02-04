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13:25, 4 февраля 2023Бывший СССР

Киев заявил о возвращении 116 военных при обмене пленными с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о возвращении 116 военнопленных в рамках обмена с РФ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 166 украинцев в ходе обмена пленными с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления. (…) Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов», — утверждает Ермак.

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Кристина Есикова
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