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11:15, 4 февраля 2023Россия

В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной

Минобороны РФ: обмен пленных «чувствительной категории» произошел благодаря усилиям ОАЭ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В состоявшемся обмене пленными с украинской стороной важную роль сыграли власти Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что благодаря посредническим усилиям ОАЭ стал возможен обмен военных «чувствительной категории».

О том, что с территории Украины были возвращены 63 находившихся в плену российских военнослужащих, стало известно в субботу, 4 февраля. Комментируя эту новость, в оборонном ведомстве заверили, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Варвара Кошечкина
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