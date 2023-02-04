В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной

Минобороны РФ: обмен пленных «чувствительной категории» произошел благодаря усилиям ОАЭ

В состоявшемся обмене пленными с украинской стороной важную роль сыграли власти Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что благодаря посредническим усилиям ОАЭ стал возможен обмен военных «чувствительной категории».

О том, что с территории Украины были возвращены 63 находившихся в плену российских военнослужащих, стало известно в субботу, 4 февраля. Комментируя эту новость, в оборонном ведомстве заверили, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.