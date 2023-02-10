Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия российской группировки войск «Центр» нанесла удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были ликвидированы до 100 военнослужащих ВСУ и уничтожены четыре боевые бронемашины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенная в США.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов в районе поселка Боровая Харьковской области, добавил Конашенков.