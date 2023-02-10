Перечислены самые нелюбимые этапы секса

Пользователи Reddit сочли необходимость мыться и судороги самыми нелюбимыми этапами секса

Пользователи форума Reddit признались, что им не нравятся ни внезапные судороги во время секса, ни соблюдение гигиены после его завершения. Свои пристрастия они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие комментаторы не хотят после интима мыться или вытираться. Необходимость идти в ванную они сочли самым нелюбимым этапом секса.

Не нравится приводить себя в порядок. Я не хочу идти мыться и писать, когда мне хорошо, и я обнимаюсь с партнером Lautjelief пользователь Reddit

Много лайков собрал и комментарий о судорогах, застигающих в самый ответственный момент.

Когда свело левую ногу, а ты почти кончил... cochorecords пользователь Reddit

Немало комментариев посвящены неумелым действиям партнеров, повторяющимся раз от раза.

Когда стимулируют пальцем или орально или как угодно, и вот ты уже почти, но партнер переключается и начинает делать что-то другое. Плевать, даже если он сразу же возобновит предыдущие действия, оргазм ушел meangreenthylacine пользователь Reddit

Ранее на Reddit пользователи назвали неопровержимые доказательства неверности. Чаще всего измену, по их словам, выдает изменившееся отношение к телефону: с неожиданных номеров начинают приходить неожиданные сообщения, а сам мобильный аппарат оказывается спрятан.