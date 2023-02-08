Названы неопровержимые доказательства измен
Люди, становившиеся жертвами измен, рассказали свои истории на форуме Reddit. Они назвали неопровержимые доказательства неверности в разделе AskReddit.
Чаще всего измену выдает изменившееся отношение к телефону: с неожиданных номеров начинают приходить неожиданные сообщения, а сам мобильный аппарат оказывается спрятан.
Моя бывшая спала с телефоном под подушкой. Я подумал, что что-то происходит, и стал наблюдать за соцсетями одного парня. Однажды он опубликовал ответы на одну популярную анкету, и там говорилось, что его последний поцелуй был с ней
Когда ее коллега посреди ночи пишет «Спокойной ночи, крошка, люблю тебя»
По наблюдениям пострадавших, неверные партнеры перестают рассказывать о событиях в своей жизни. Это может быть связано с тем, что они не хотят проговориться об измене. Кроме того, у них появляется возможность делиться своими радостями и переживаниями с кем-то другим.
Они не рассказывают о вещах, о которых раньше рассказывали. Лично наблюдала такое. Сначала полностью открыты, рассказывают про весь свой день, отвечают на любой вопрос. Потом вдруг начинают пропадать по вечерам с друзьями и говорят, что делали, буквально парой слов
Многие жертвы измен сходятся в мнении, что неверность можно вычислить по обострившейся подозрительности партнера.
Когда мой партнер изменял, его глубоко задевали любые намеки на недоверие. Я спрашивала, что он делает, и он сразу же начинал оправдываться, хотя мне просто было интересно
Им тревожно, и они думают, что раз сами изменяют, то и вы тоже можете
Ранее на Reddit своими историями поделились пользователи, в разные моменты жизни застуканные за мастурбацией в необычных ситуациях. Например, одну девушку поймали во время самоудовлетворения при помощи пистолета.