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09:44, 8 февраля 2023Забота о себе

Названы неопровержимые доказательства измен

Жертвы измен назвали доказательствами неверности спрятанный телефон и обвинения

Фото: Motortion Films / shutterstock

Люди, становившиеся жертвами измен, рассказали свои истории на форуме Reddit. Они назвали неопровержимые доказательства неверности в разделе AskReddit.

Чаще всего измену выдает изменившееся отношение к телефону: с неожиданных номеров начинают приходить неожиданные сообщения, а сам мобильный аппарат оказывается спрятан.

Моя бывшая спала с телефоном под подушкой. Я подумал, что что-то происходит, и стал наблюдать за соцсетями одного парня. Однажды он опубликовал ответы на одну популярную анкету, и там говорилось, что его последний поцелуй был с ней

Cophedпользователь Reddit

Когда ее коллега посреди ночи пишет «Спокойной ночи, крошка, люблю тебя»

CL_from_the_TLпользователь Reddit

По наблюдениям пострадавших, неверные партнеры перестают рассказывать о событиях в своей жизни. Это может быть связано с тем, что они не хотят проговориться об измене. Кроме того, у них появляется возможность делиться своими радостями и переживаниями с кем-то другим.

Они не рассказывают о вещах, о которых раньше рассказывали. Лично наблюдала такое. Сначала полностью открыты, рассказывают про весь свой день, отвечают на любой вопрос. Потом вдруг начинают пропадать по вечерам с друзьями и говорят, что делали, буквально парой слов

Hobbes09Rпользователь Reddit
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Многие жертвы измен сходятся в мнении, что неверность можно вычислить по обострившейся подозрительности партнера.

Когда мой партнер изменял, его глубоко задевали любые намеки на недоверие. Я спрашивала, что он делает, и он сразу же начинал оправдываться, хотя мне просто было интересно

sravllпользовательница Reddit

Им тревожно, и они думают, что раз сами изменяют, то и вы тоже можете

Swartz142пользователь Reddit

Ранее на Reddit своими историями поделились пользователи, в разные моменты жизни застуканные за мастурбацией в необычных ситуациях. Например, одну девушку поймали во время самоудовлетворения при помощи пистолета.

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Александра Лисица
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Названы неопровержимые доказательства измен
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