В Германии признали трудности в поставках танков Украине

Канцлер Германии Шольц признал трудности в поставках танков Leopard 2 Украине

В поставках Украине танков Leopard 2 есть трудности, признал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит Bloomberg.

Уточняется, что политик попросил европейских лидеров поставить военную технику, которая понадобится для отправки двух батальонов на Украину к концу марта.

«Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление таково: это сработает. Но это будет нелегко», — отметил он.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелания Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.