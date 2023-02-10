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10:29, 10 февраля 2023Мир

В Германии признали трудности в поставках танков Украине

Канцлер Германии Шольц признал трудности в поставках танков Leopard 2 Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В поставках Украине танков Leopard 2 есть трудности, признал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит Bloomberg.

Уточняется, что политик попросил европейских лидеров поставить военную технику, которая понадобится для отправки двух батальонов на Украину к концу марта.

«Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление таково: это сработает. Но это будет нелегко», — отметил он.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелания Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.

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Виктория Кондратьева
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