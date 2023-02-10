В ДНР заявили о попытках ВСУ обустроить линии обороны за пределами Угледара

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Есть определенная информация о новых линиях [обороны], которые противник пытается обустроить за пределами Угледара», — рассказал Пушилин.

До этого 10 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже закрепились на окраинах Угледара. По его данным, в самом городе в настоящее время ведутся серьезные артиллерийские дуэли.

В начале февраля другой советник Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли Угледар в полукольцо.