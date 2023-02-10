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10:03, 10 февраля 2023Наука и техника

Создан аккумулятор с рекордной плотностью

Science: новой литий-воздушный аккумулятор может проработать 1000 циклов без потерь

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Инженеры Иллинойского технологического института (США) спроектировали новую литий-воздушную батарею с рекордным ресурсом. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Специалисты рассказали о создании аккумулятора, который может обеспечить гораздо большую плотность энергии, чем традиционная литий-ионная батарея. Авторы исследования отметили, что их можно будет применять в транспортных средствах с высокой грузоподъемностью — поездах, самолетах и водном транспорте.

В основе литий-воздушной батареи нового поколения лежит твердый электролит на основе композита из керамики и полиэтиленоксида. В сочетании они могут обеспечить высокую ионную проводимость и стабильность. По оценке ученых, аккумулятор может проработать с более чем 1000 циклов перезарядки с небольшим снижением энергоэффективности — около пяти процентов.

В материале говорится, что литий-воздушная батарея потенциально может хранить один киловатт-час на килограмм или больше. Это в четыре раза больше показателей современных литий-ионных аккумуляторов.

В конце января инженеры Стэнфордского университета (США) назвали причину короткого замыкания, которое не позволяет использовать сверхбыструю зарядку для аккумуляторов. По словам специалистов, сбои происходят из-за возникновения многочисленных микротрещин на корпусе батареи.

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Андрей Ставицкий
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