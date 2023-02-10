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19:33, 10 февраля 2023Бывший СССР

Литва отправила Украине зенитные пушки середины XX века

Литва отправила Украине зенитные орудия Bofors L70, их производство началось в 1951 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва отправила Украине зенитные пушки L70 производства шведского концерна Bofors, передает ТАСС. На Западе эти орудия изначально приняли на вооружение в 1951 году.

Орудия середины XX века погрузили на автомобильные платформы в Радвилишкском районе республики и отправили Киеву. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна передаст Украине 36 зенитных систем.

Кроме того, литовские инструкторы провели обучение украинских военнослужащих применению Bofors L70 и ее техническому обслуживанию в боевых условиях.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада переступить красную линию и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. Политик напомнил, что Западу не один раз удавалось стирать красные линии.

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Алевтина Запольская
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Литва отправила Украине зенитные пушки середины XX века
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