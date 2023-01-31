Литва призвала Запад переступить красную линию и поставить истребители Украине

LRT: президент Литвы Науседа призвал Запад перейти красные линии и дать Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада переступить красную линию и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. Об этом он заявил в интервью LRT.

«Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить», — считает он.

Науседа напомнил, что Западу не один раз удавалось стирать красные линии. В качестве примера он привел предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, а также отправку Киеву танков.

Ранее стало известно, что официальные лица Украины инициировали обсуждение передачи современных западных истребителей Киеву. Идею поддержали балтийские страны-участники НАТО.

Позже в Киеве заявили, что вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины является американский истребитель F-16. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Киеву.