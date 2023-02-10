Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 10 февраля 2023Россия

Михалков разглядел в храме 150-летнюю Z и связал ее с поддержкой России Богом

Режиссер Михалков увидел в храме 150-летнюю Z и связал ее с поддержкой России Богом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кинорежиссер и консервативный публицист Никита Михалков разглядел в московском храме Большое Вознесение у Никитских ворот древнюю букву Z и связал ее с поддержкой России Богом. Об этом он заявил в выпуске телепередачи «Бесогон», на этот эпизод программы обратило внимание издание «Подъем».

По словам Михалкова, латинскую букву ему показал служащий в храме священник. Он за руку отвел режиссера в правый придел и показал на пол. Публицист отметил, что увиденная им буква Z, которая сегодня является одним из символов специальной военной операции России на Украине, появилась в храме «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года».

В этом Михалков увидел поддержку Богом начинаний России, в том числе и спецоперации. «Это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?» — задался вопросом он.

В 2022 году Минобороны России объясняло букву Z на российской технике фразой «За победу». В ведомстве отметили, что литера V значит «Силу в правде» и «Задача будет выполнена».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
Бьюти-блогер дала советы по подготовке кожи лица к весне
Адвокат Lerchek высказался о возможном наказании для обманувшей ее стилистки
В Китае предупредили Европу о последствиях помощи Украине
Звезда «Бриджертонов» назвала неочевидный минус съемок в корсете
Михалков разглядел в храме 150-летнюю Z и связал ее с поддержкой России Богом
Тело беженца из Йемена нашли у границы Белоруссии и Польши
Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину
Гендиректор Русского музея покинул свой пост
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.