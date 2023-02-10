Михалков разглядел в храме 150-летнюю Z и связал ее с поддержкой России Богом

Режиссер Михалков увидел в храме 150-летнюю Z и связал ее с поддержкой России Богом

Кинорежиссер и консервативный публицист Никита Михалков разглядел в московском храме Большое Вознесение у Никитских ворот древнюю букву Z и связал ее с поддержкой России Богом. Об этом он заявил в выпуске телепередачи «Бесогон», на этот эпизод программы обратило внимание издание «Подъем».

По словам Михалкова, латинскую букву ему показал служащий в храме священник. Он за руку отвел режиссера в правый придел и показал на пол. Публицист отметил, что увиденная им буква Z, которая сегодня является одним из символов специальной военной операции России на Украине, появилась в храме «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года».

В этом Михалков увидел поддержку Богом начинаний России, в том числе и спецоперации. «Это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?» — задался вопросом он.

В 2022 году Минобороны России объясняло букву Z на российской технике фразой «За победу». В ведомстве отметили, что литера V значит «Силу в правде» и «Задача будет выполнена».