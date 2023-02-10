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16:39, 10 февраля 2023Силовые структуры

Организованную пенсионеркой банду дорожных мошенников задержали под Москвой

Под Москвой полиция задержала банду дорожных мошенников, возглавляемую пенсионеркой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Московской области полицейские задержали пенсионерку, шеф-повара и 17-летнего подростка, которые подозреваются в серии инсценировок ДТП с вымоганием денег. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, неоднократно судимая пенсионерка и вовлеченные соучастники выслеживали за рулем пожилых людей и инсценировали с ними столкновение — на своем внедорожнике премиум-класса с поврежденным боковым зеркалом двое обгоняли жертву, снижали скорость и в момент обгона бросали в машину пенсионера мелкий предмет. После этого «виновных» нагоняли и вынуждали остановиться. Пока один из аферистов вел беседу с жертвой, другой наносил на его машину царапину. Третий выполнял роль лже-полицейского и сотрудника автосервиса, который по телефону советовал разобраться на месте. Пенсионеров убеждали перевести в качестве компенсации за сломанное зеркало несколько десятков тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

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Илона Палей
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