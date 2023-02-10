Марафон «Наука в лицах» стал площадкой для диалога ученых и молодежи

На площадках городов-участников марафона «Наука в лицах» выступили 48 спикеров

На площадках городов-участников марафона «Наука в лицах» Российского общества «Знание» — Москвы, Тулы, Курска, Сочи, Саранска, Владивостока, Вологды, Архангельска, Екатеринбурга выступили 48 спикеров. В мероприятии приняли участие ученые, лауреаты премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год, государственные деятели, научные журналисты, блогеры.

Они прочитали лекции, приняли в участие в дискуссиях, поделились планами и ответили на вопросы слушателей. Организатором Марафона выступило Российское общество «Знание». Партнерами проекта стали Министерство высшего образования и науки Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах и АНО «Национальные приоритеты».

«Отечественная наука подарила миру множество великих ученых и достижений, которые теперь уже навсегда вписаны в мировую историю. И мы продолжаем писать страницы этой истории. Появляются новые имена, молодые ученые, передовые технологии и достижения. Я уверен, что важную роль в этом играет постоянная поддержка государства и личное внимание нашего президента Владимира Путина. Буквально вчера он вручил премии молодым ученым, которые уже сегодня выступят перед вами. Также вчера в Луганске и Владикавказе стартовала и наша акция "Ученые — в школы". Она проходит в рамках нашего масштабного проекта "Ученый говорит". Более 10 000 выступлений молодых талантливых ученых пройдут в школах по всей стране. Но одновременно с этим ученые будут состязаться в научных батлах за то, чтобы получить звание лучшего популяризатора науки и выступить на Конгрессе молодых ученых в Сочи», — открывая марафон, подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Стать лектором нового проекта Общества «Знание» может любой ученый, как и любая школа — площадкой для проведения акции. Для этого необходимо пройти регистрацию на https://znanierussia.ru/events/uchenyj-v-shkole-1312 сайте Российского общества «Знание».

Важность поиска уникального подхода к образованию современной молодежи подчеркнул в своем выступлении первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Он напомнил, что 2022 — 2031 годы были объявлены президентом России Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий. Главные задачи этого периода: привлечь молодежь в сферу науки и технологий, вовлечь исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны, а также повысить уровень информированности общества о достижениях российской науки.

О важности поиска уникального подхода к образованию, неповторимости пути ученых, современных тенденциях в изучении общественных наук собравшейся аудитории рассказали первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Настоящий открытый урок для участников провел научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, заведующий кафедрой биологии 57 школы Тимур Чернов. Он рассказал о том, из каких материалов делаются медицинские препараты. К примеру, слушателям было интересно узнать, что инсулин, используемый при лечении сахарного диабета, добывают из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Применение биотехнологий в создании ГМО вызвало много вопросов у слушателей.

Подобный формат лекции — это часть целой серии тематических отрытых уроков АНО «Национальные приоритеты». Они были разработаны специально для школьников и студентов по тематикам национальных проектов. Такие уроки направлены на вовлечение молодежи в науку, популяризацию ИТ-специальностей̆, продвижение здорового образа жизни, экологических привычек и прочее.

На московской площадке марафона выступили и лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Премия присуждается молодым российским ученым за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Премия является высшим признанием заслуг молодых ученых и специалистов перед обществом и государством.

Так, по результатам прошедшего года награды был удостоены: кандидат химических наук, доцент СПБГУ, дважды медалист РАН Андрей Шишов, кандидат химических наук, доцент Института химии СПбГУ, лауреат Премии Научного Совета по аналитической химии РАН Ирина Тимофеева, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ирек Мухаматдинов и доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев. Он призвал молодых ученых не воспринимать науку как скучную и неинтересную отрасль. Наука дает очень много возможностей для путешествий, интересных знакомств и уникальных мероприятий. В частности, занимаясь океанологией, можно по долгу службы оказаться в уникальных местах, например, в Арктике и Антарктиде.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Основные цели Десятилетия — привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.

Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».