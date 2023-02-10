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17:30, 10 февраля 2023Забота о себе

Невролог развеял миф о влиянии пива на развитие слабоумия

Невролог Александр Комаров: спиртное не защищает от деменции, а обостряет ее

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Невролог Александр Комаров прокомментировал исследование южнокорейских ученых, утверждающих, что употребление стакана пива или бокала вина снижает риск развития деменции на 21 процент. Миф о влиянии алкогольных напитков на деменцию он развеял в беседе с News.ru.

По словам Комарова, спиртное не защищает от этого заболевания, а обостряет его и приводит к развитию алкогольного слабоумия, или болезни Пика. «Она быстрее развивается у людей, которые ежедневно пьют алкоголь. Алкоголь отрицательное влияет и на деменцию альцгеймерческого типа. Спиртное сопровождает болезнь и в некоторых аспектах комбинирует с корсаковским синдромом, что ухудшит прогноз пациента на выздоровление», ― сказал невролог.

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Врач подчеркнул, что алкоголь наносит непоправимый вред организму независимо от количества выпитого, поскольку у человека при ежедневном употреблении спиртного меняется поведение. «Даже если ежедневно пить банку пива или бокал вина, это вредно, что бы ни говорили маркетологи винной промышленности. У алкоголя есть прямая зависящая составляющая, и через месяц приема алкоголя в виде банки пива или бокала вина понадобится уже по две банки пива и два бокала, особенно молодым людям», ― подытожил специалист.

Ранее невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд заявил, что с помощью игры в шахматы и другие интеллектуальные игры есть шанс отсрочить развитие болезни Альцгеймера.

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Александра Лисица
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