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11:33, 10 февраля 2023Забота о себе

Врач оценил возможность отсрочить развитие болезни Альцгеймера

Невролог Павел Бранд: шахматы дают шанс отсрочить развитие болезни Альцгеймера

Фото: Juli Kosolapova / Unsplash

С помощью игры в шахматы и другие интеллектуальные игры есть шанс отсрочить развитие болезни Альцгеймера. Невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд в беседе с «Лентой.ру» оценил возможность заранее выявить старческое слабоумие.

Врач заявил, что предотвратить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона невозможно. По его словам, даже выявить предрасположенность к деменции непросто. Хотя существуют генетические маркеры, в некоторых случаях свидетельствующие о повышенном риске болезни, они не дают точного прогноза ее развития.

Единственным шансом отсрочить или снизить интенсивность проявления старческого слабоумия являются различные упражнения для памяти и концентрации внимания, которыми нужно заниматься с молодости

Павел Брандневролог
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Невролог отметил, что хорошей тренировкой для мозга являются заучивание стихов, решение кроссвордов, игра в шахматы и другие интеллектуальные игры.

«Все остальные меры являются неэффективными», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач Леонид Доронин рассказал, что деменция может поражать не только стариков, как многие привыкли думать, но и детей. Развитие деменции у детей провоцируют около 70 видов генетических отклонений.

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Вера Владзиевская
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